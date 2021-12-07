Госавтоинспекция Кузбасса предупредила водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий

В Кузбассе в ближайшие сутки ухудшатся погодные условия: сначала будет идти мокрый снег, а к вечеру похолодает. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса обратилась к жителям с рекомендацией быть внимательными и осторожными на дорогах.

По информации Кемеровского гидрометцентра, сегодня днем в Кузбассе пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах будет гололедица, усилится ветер. При этом в ночь на 8 декабря температура может опуститься до -13...-18, местами до -25.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования дорожных Правил, - сказано в памятке.

Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости и дистанции. На скользкой дороге нужно избегать резких маневров, а также стоит помнить, что в гололедицу, на проезжей части увеличивается тормозной путь.

- При низких температурах автомобилистам следует воздержаться от дальних междугородних поездок. Если же вы все-таки отправляетесь в путь, проверьте исправность транспортного средства, зарядите сотовый телефон, возьмите в дорогу теплые вещи. При возникновении непредвиденных ситуаций, обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб, - сказано в памятке.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, в темное время использовать световозвращающие элементы. Перед тем, как вступить на проезжую часть, нужно убедиться, что машины остановились и пропускают.