Клиенты сдали в переработку 14000 старых телефонов через салоны Tele2

Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 продлевает на 2022 год экопроект «Переплавка», в рамках которого можно сдать свой старый телефон на переработку. Собранные устройства оператор отправляет на дальнейшую переработку компании «Экополис», обладающей единственным в России комплексом заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Tele2 также подвела итоги двух лет работы экопроекта. За это время его география расширилась с 11 до 64 регионов страны, адресная программа - до 600 салонов оператора. Наиболее активно старые телефоны на утилизацию передают жители Москвы, на втором месте - уральцы, на третьем - жители Поволжья.

Фото: пресс-служба Tele2.

Цель первого операторского экопроекта «Переплавка» - побудить клиентов всех операторов правильно утилизировать старые телефоны и создать инфраструктуру для сбора этой категории отходов. Чтобы поддержать инициативу, нужно принести старое устройство в один из салонов Tele2, участвующих в акции. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. В специальном видеоролике компания показала, как утилизируются телефоны, собранные в салонах оператора.

Партнерский материал.