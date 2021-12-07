В кемеровской поликлинике №5 показали отделочные работы в первом корпусе

Фото: Instagram /Поликлиника №5

В первом корпусе Кемеровской городской клинической поликлиники №5 приступили к отделочным работам. Соответствующие снимки опубликовала администрация медучреждения в Instagram.

- По программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса продолжается капитальный ремонт ГАУЗ КГКП №5, - сказано в сообщении.

Напомним, что ремонт в одной из самых крупных поликлиник города (к ней прикреплено более 94 тысяч человек) начался в июне 2021 года. Сначала подрядчик провел демонтажные работы, затем усилил несущие конструкции. Капитальный ремонт в здании не проводился более 40 лет. Окончание работ запланировано на декабрь 2022 года.