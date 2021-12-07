В Кузбассе водитель автобуса помог задержать пассажира, угрожавшего ножом

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Прокопьевске сотрудники полиции наградили водителя автобуса, который помог задержать вооруженного налетчика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В салон автобуса № 109 на одной из остановок вошел мужчина. Он заплатил за проезд и после достал из сумки нож и стал угрожать окружающим - в салоне в основном были женщины и дети. Затем налетчик вскрыл дверь в кабину водителя и потребовал у него денег.

Водитель Александр Горячев пытался вразумить нападавшего и тянул время, чтобы доехать до ближайшей остановки, где могли быть мужчины, способные помочь обезвредить пассажира. Возле магазина в Новосафоново Горячев остановил автобус, выпустил пассажиров, а затем ударил налетчика ногой, отчего тот выпал на улицу. Там его помогли скрутить находившиеся на остановке мужчины. Вскоре его задержали прибывшие инспекторы ГИБДД.

В отношении налетчика было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Водителя, который не растерялся в сложной ситуации, руководство местной полиции решило поощрить. Заместитель начальника ОМВД России по г. Прокопьевску подполковник полиции Виталий Вдовин вручил ему благодарственное письмо и ценный подарок, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.