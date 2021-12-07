У кузбассовцев появилась возможность стать агентами Сбера

Сбер Агент - новый проект Сбера по продвижению продуктов Экосистемы. Агент продает, рекомендует продукты Сбера и получает за это вознаграждение. Стать агентом Сбера может любой желающий, (физическое лицо или самозанятый) с условием, что он Гражданин РФ старше 18 лет. Став агентом Сбера, человек может получать для себя и своих клиентов выгодные условия по продуктам Экосистемы, среди которых: СберМаркет, Сбер Еаптека, СберСтрахование ОККО и др., получая за это вознаграждение на карту.

Чтобы стать Сбер Агентом необходимо пройти регистрацию по специальной ссылке на портале банка. Регистрация занимает 2-4 минуты.

Если говорить о том сколько сможет зарабатывать человек став Сбер Агентом, то здесь ответ – доход не ограничен. Например, вознаграждение с продажи СберМаркета для физического лица 450 рублей, для самозанятого 540 рублей, а также скидка 300 рублей при первом заказе продуктов на дом.

Вознаграждение выплачивается 2 раза в месяц по указанным при регистрации агентом реквизитам.

Кстати, если присоединиться к команде агентов Сбера сейчас, Вы получите специальное предложение со скидкой 500 руб при заказе товаров от 1000 руб в СберМегаМаркете!

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