Министр соцзащиты Кузабсса рассказала о выплатах семьям после аварии на шахте «Листвяжная»

Фото: телеграм-канал "Кузбасс. Официально"

Выплаты семьям погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, производятся оперативно и из разных источников. Об этом рассказала министр социальной защиты населения Кузбасса телеграм-каналу «Кузбасс. Официально».

- Из областного бюджета выданы денежные средства из расчета 1 250 000 рублей на каждую семью погибшего. И пострадавшим, если это тяжелый или средний вред здоровью, по 400 000 рублей, если легкий - по 200 000 рублей, - рассказала министр.

По ее словам, выплаты из областного бюджета были начаты оперативно, в первые сутки после аварии. Все средства уже перечислены семьям.

Также поступили деньги из резервного фонда Правительства РФ. Семьи погибших получили по 1 миллиону рублей, пострадавшие - от 200 000 до 400 000 рублей.

- Губернатором проводятся встречи с семьями погибших на регулярной основе с 30 ноября. На этих встречах обсуждаются все проблемы семьи - это и улучшение жилищных условий, и приобретение жилья детям погибших шахтеров, это и решение бытовых проблем, обучение детей, дополнительная материальная помощь, оздоровление, лечение, реабилитация и другие вопросы, - сказала Елена Воронина.

Она также напомнила, что шахта выплатила по 2 миллиона рублей семьям погибших и по 1 миллиону рублей дополнительно каждому члену семьи погибшего. Установлены пенсии, которые будут выплачиваться детям погибших.

Единовременные выплаты произведены также из Фонда социального страхования - по 1 миллиону рублей каждой семье погибшего. Кром того, Российский Красный Крест собрал 96 миллионов рублей, которые будут распределяться на решение проблем в семьях, которых коснулась трагедия.