Кемеровские власти прокомментировали сообщение о нападении бездомной собаки на горожанку

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Жительница Кемерова сообщила в соцсетях, что на ее сестру напала бездомная собака в Рудничном районе. Фото с последствиями укуса животного появились в группе «Инцидент Кузбасс».

По словам горожанки, инцидент произошел на остановке «ЦЭММ».

- Мою сестру укусила собака среднего размера, белого цвета. Это не первый случай, когда на остановке бегают большие собаки чуть ли не стаями и кусают людей, - написала она.

Девушка сообщила, что пыталась дозвониться до организации по отлову животных, но ей там не ответили.

В комментариях представители мэрии прокомментировали жалобу кемеровчанки.

- Информация передана специалистам МБУ «Кемеровские автодороги». Специалисты составят заявку на отлов животных без владельцев. О результатах сообщим до 09.12.2021, - сказано в сообщении.

После этого в комментариях появилось множество сообщений о стаях бездомных собак в разных районах города. Так, жители рассказали, что собаки бегают в Кировском районе на улице Инициативной, в Рудничном на улице Артельной, в Центральном районе на Карболитовской улиц и других.