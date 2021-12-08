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Общество8 декабря 2021 2:29

В Кемерове инвалиду-колясочнику пришлось пробираться по сугробам на коленях

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кемерове инвалид-колясочник не смог проехать по сугробу в горку, и ему пришлось тащить свою коляску. Проезжающий мимо автомобилист снял происходящее на видео и выложил ролик в соцсети.

По словам автора ролика, инцидент произошел на проспекте Кузнецком. На кадрах видно, что мужчина на коленях пытается затащить свою коляску на подъем, проходящая мимо женщина помогает ему в этом.

Фото: Инцидент Кузбасс / Instagram

Фото: Инцидент Кузбасс / Instagram

- Город завален снегом. Хорошо, что есть добрые люди, которые могут помочь, – написал автор видео.

Городские власти пока не прокомментировали инцидент.