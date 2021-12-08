Названы территории Кузбасса, где выявили 356 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 356 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 65. В Новокузнецке - 62. В Прокопьевске - 30. В Белове - 25. В Междуреченске - 22. В Юрге - 20. В Осинниках - 19. В Анжеро-Судженске - 18. В Калтане - 13. В Мысках - 12. Десять - в Киселевске. Восемь - в Топкинском МО. По семь - в Березовском, Тайге, Новокузнецком МР. По шесть - в Гурьевском МО, Яшкинском МО, Яйском МО. По два - в Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО, Мариинском МО, Юргинском МО. По одному - в Краснобродском, Полысаеве, Беловском МО, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Тяжинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 77 314 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 70 157 выздоровели, 1 606 скончались, 14 030 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.