В Кузбассе жителя отправили в колонию за «пьяное» смертельное ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 47-летний житель Промышленновского округа совершил «пьяное» смертельное ДТП, в котором погибли 2 человека. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что подробности случившегося.

Так, 1 января 2021 года на улице Октябрьской в пгт. Промышленная столкнулись автомобили Hyundai Creta и ВАЗ-2112. На месте от полученных травм погиб 23-летний водитель ВАЗа. Также с травмами различной степени тяжести доставили в больницу двух пассажирок отечественного автомобиля. Одна из них, 38-летняя женщина, вскоре скончалась.

В ведомстве рассказали, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. Установлено, что ДТП случилось из-за нарушения мужчиной нескольких пунктов ПДД. Житель сел за руль после того как выпил 0,5 литра виски и отправился забирать жену из гостей. По дороге он задремал, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.

Решением Промышленновского районного суда мужчине назначили семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Однако представителей потерпевших не удовлетворил приговор. Они подали апелляционную жалобу в суд высшей инстанции. В результате обвиняемому назначили десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.