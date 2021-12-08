Кузбассовцы смогут увидеть трансляцию «Реквиема» в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбассовцы смогут посмотреть трансляцию траурного концерта «Верди. Реквием» в память о погибших на шахте «Листвяжная», который состоится сегодня на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Выступление покажут на портале Культура.РФ, а также на телеканалах «Кузбасс-1», «10 канал», «Квант», «ТВ-Мост» и других. Из дома также концерт можно будет посмотреть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», на Youtube-канале пресс-службы администрации правительства.

Кроме того, «Реквием» покажут на уличных экранах в Кемерове. Онлайн-трансляции также будут организованы в более 60 библиотеках и домах культуры в разных городах и районах Кузбасса.

Исполнят «Реквием» симфонический оркестр, хор, солисты Новосибирской оперы и звезды петербургского Михайловского театра. Главный дирижер - Дмитрий Юровский. Начало мероприятия - в 19.00.