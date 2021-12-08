В Кемерове возбудили уголовное дело после травмирования двух рабочих на стройплощадке «Кузбасс-Арена»

Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

В Кемерове 7 декабря двоих рабочих госпитализировали после травмирования на стройплощадке спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Следком Кузбасса уже возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего водителя автокрана по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В ведомстве рассказали, что на объекте монтажные работы проводились с помощью автокрана, в люльке находились двое рабочих. Водитель установил автовышку в нарушение правил техники безопасности, поэтому люлька с работниками опрокинулась. С высоты около шести метров 25- и 43-летний мужчины упали на землю. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Добавили, что изъяли необходимую следствию документацию. Будет установлено, какие нарушения были допущены при проведении работ, а также тяжесть вреда здоровью работников.