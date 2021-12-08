В Кузбассе будут судить мужчину, который поджег надувной батут в парке отдыха

Архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новокузнецке будут судить местного жителя, который поджег надувной батут, чтобы выплеснуть негативные эмоции. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

25-летний мужчина поссорился со своей подругой и подвыпивший вечером пришел в парк отдыха. Там он заметил сложенный батут, поджег его, дождался, когда тот разгорится, и убежал.

Владелец батута обратился в полицию. В итоге поджигателя нашли и задержали. Причиненный им ущерб оценили в сумму более, чем 260 000 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Сейчас дело передано в суд. Новокузнечанину грозит до пять лет лишения свободы.