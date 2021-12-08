Россельхозбанк вошел в состав Ассоциации развития финансовой грамотности

Сотрудничество РСХБ и АРФГ нацелено на обмен опытом и продвижение инициатив в области финансового просвещения.

Директор АРФГ Вениамин Каганов поддерживает совместную работу с РСХБ. Для разных сегментов клиентской аудитории подготовлены проекты на разные темы, в том числе темы финансовой безопасности или ESG. Одна из целей АРФГ - поиск и подготовка волонтеров, продвигающих финансовую грамотность. А как подчеркнула директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова, в банке этому всегда уделяли внимание.

Также РСХБ всегда придает большое значение доступности финансовых услуг для сельских территорий - клиенты должны иметь полный спектр услуг и в удаленных поселениях. Это планируется достичь с помощью развития мобильных менеджеров.

- Представители РСХБ активно участвуют в Днях финансовой грамотности для населения, проводимых на уровне региональных и муниципальных властей. Банком организован проект обучения существующих и потенциальных фермеров общероссийского масштаба «Школа фермера». Проект охватывает 50 регионов и включает теоретическое, практическое обучение, в том числе направленное на повышение финансовой грамотности, - отметила Людмила Корсакова.

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