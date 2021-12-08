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Общество8 декабря 2021 10:11

Жителей Кузбасса возмутил торговый павильон на парковке для инвалидов

Представители горадминистрации ответили горожанам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Жителей Кузбасса возмутил торговый павильон на парковке для инвалидов.

Жителей Кузбасса возмутил торговый павильон на парковке для инвалидов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Полысаеве на парковке, которая предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья, установили торговый павильон. Об этом жители рассказали в соцсети.

- Разве можно так, на месте парковки инвалидов поставить контейнер для продажи фейерверков? ТЦ «Шахтер», Космонавтов, 69, - отмечено в публикации.

Представители горадминистрации сообщили, что руководители ТЦ не согласовывали с властями установку торгового павильона. Также добавили, что павильон с парковочного места уже убран.