Жителей Кузбасса возмутил торговый павильон на парковке для инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Полысаеве на парковке, которая предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья, установили торговый павильон. Об этом жители рассказали в соцсети.

- Разве можно так, на месте парковки инвалидов поставить контейнер для продажи фейерверков? ТЦ «Шахтер», Космонавтов, 69, - отмечено в публикации.

Представители горадминистрации сообщили, что руководители ТЦ не согласовывали с властями установку торгового павильона. Также добавили, что павильон с парковочного места уже убран.