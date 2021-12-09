«Обледенелые дорожки, неопрятная территория»: мэр Новокузнецка остался недоволен состоянием автовокзала

Фото: Instagram / Сергей Кузнецов

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов посетил автовокзал в рамках рабочего объезда городских магистралей и остался недоволен его состоянием. Соответствующий пост опубликован в Instagram главы города.

Сергей Кузнецов обратил внимание на обледенелые дорожки выхода на посадочную платформу, неопрятную территорию. Эти и другие вопросы он обсудил на месте с руководителем предприятия.

Также глава Новокузнецка осмотрел другие дороги. Сейчас в городе идет подготовка инфраструктуры для нового транспорта. Скоро по улицам поедут электробусы.

- Однозначно буду выходить с предложениями в наше региональное Министерство по транспорту, чтобы прописать совместные мероприятия по актуализации маршрутной сети и улучшению транспортной доступности, - написал глава Новокузнецка.