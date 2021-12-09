В Новокузнецке приставы взыскали с автоледи 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего в ДТП велосипедиста

В Новокузнецке судебные приставы взыскали с автолюбительницы 350 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу мужчины, которого она сбила. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Инцидент произошел на перекрестке. Женщина была за рулем автомобиля, в какой-то момент она отвлеклась на боковое зеркало и вовремя не снизила скорость у светофора. На красный свет она выехала на пешеходный переход и сбила мужчину, который держал в руках велосипед и переходил дорогу на зеленый. По данным ведомства, горожанину был причинен тяжкий вред здоровью.

Центральный районный суд Новокузнецка признал женщину виновной в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Также ей временно запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами и обязали выплатить компенсацию морального вреда.

Судебные приставы ознакомили новокузнечанку с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.