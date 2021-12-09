И к селу, и к городу: Россельхозбанк выпустил дизайнерский мерч Свое Родное

Фото: Россельхозбанк.

Россельхозбанк выпустил лимитированную коллекцию мерча из 10 изделий в партнерстве с дизайнером Катей Добряковой. Стильные одежда и аксессуары от бренда теперь доступны на маркетплейсе Свое Родное.

- Мы тщательно продумывали нашу линейку, хотелось передать ощущение дома, тепла, светлой ностальгии по детству. Поэтому все вещи в ней удобные, комфортные, но при этом очень стильные и качественные. Наши клиенты разные, так что мы предусмотрели возможность подобрать стиль под характер и настроение – от провокационного и ироничного до романтичного и нежного. Мы гордимся тем, что у нас получилось, и приглашаем всех приобрести что-то из коллекции Свое Родное для себя или в подарок близким к Новому году, – говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В линейке представлены актуальные худи, джоггеры, футболка и зонты. Благодаря универсальному крою и широкому размерному ряду (от S до XXL) одежда подойдет как женщинам, так и мужчинам и отлично сядет на любую фигуру.

Фото: Россельхозбанк.