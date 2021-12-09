В Кемерове на оживленном перекрестке изменят режим работы светофора

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове с 11 декабря изменится режим работы светофора на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Мичурина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что будет изменена очередность работы фаз объекта, а также скорректировано время светофорного регулирования. Это делается для удобства разъезда транспорта и повышения пропускной способности перекрестка.

В первую фазу будет идти движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от улицы Соборная, по улице Мичурина (с дополнительной секцией направо), пешеходы будут переходить дорогу через улицу Мичурина по четной стороне.

Во вторую фазу транспорт будет двигаться по улице Сибиряков-Гвардейцев от улицы Пролетарская, а пешеходы будут переходить через улицу Мичурина по нечетной стороне.

Третья фаза - это движение транспорта по улице Мичурина и пешеходный переход через улицу Сибиряков-Гвардейцев.