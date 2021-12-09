В Кузбассе сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов

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В Кузбассе сократили срок действия ПЦР-тестов до 48 часов. Соответствующее распоряжение губернатора области опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области - Кузбасса».

Изменения внесены в документы, касающиеся мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

- Внести... изменение, заменив слова «за 72 часа» словами «за 48 часов», - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 9 декабря.

Напомним, что с 15 ноября в регионе для посещения массовых мероприятий и ряда закрытых помещений требуется QR-код сертификата о прививках против коронавируса или о перенесенном заболевании. Также кузбассовцы могут предъявить справку о медотводе или свежий отрицательный ПЦР-тест.