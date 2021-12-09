Уроженец Кемерова Евгений Гришковец не станет выплачивать 1,5 миллиона рублей Земфире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Останкинский районный суд Москвы 8 декабря отклонил иск певицы Земфиры к драматургу, уроженцу Кемерова Евгению Гришковцу. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Певица потребовала взыскать с драматурга 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. После того как Гришковец назвал Земфиру «наркоманкой» и ее песни с нового альбома «наркоманскими». Однако драматург признал, что погорячился и извинился, но дело все равно ушло в суд.

Отметим, что Евгений Гришковец родился и вырос в Кемерове, он регулярно приезжает в Кузбасс. Летом 2021 года состоялась премьера его спектакля «Между делом» на сцене кемеровского театра драмы.