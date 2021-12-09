Минздрав прокомментировал отставку министра здравоохранения Кузбасса. Фото: АПК.

В соцсетях и СМИ Кузбасса 9 декабря появилась информация, что министр здравоохранения Михаил Малин отправлен в отставку по неизвестной причине.

Минздрав Кузбасса прокомментировал сообщение, уточнив, что информация об увольнении Михаила Малина в пресс-службу не поступала. Также отметили, что министр здравоохранения находится на больничном.

Напомним, что Михаил Малин вступил в должность 6 ноября 2018 года. Его трудовой стаж в сфере медицины составляет 30 лет.