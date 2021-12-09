Глава Новокузнецка прокомментировал рост цен на хлеб.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новокузнецке местный житель сообщил главе города Сергею Кузнецову, что цены на хлеб постоянно поднимаются. Пожилой горожанин рассказал об этом во время прямого эфира передачи «Утро с мэром».
- Хлеб подорожал «Беляевский». Был 24 рубля, сейчас 27, 28, 29 рублей, - заметил новокузнечанин.
Мэр на это ответил, что знает о сложившейся ситуации, но муниципальная власть повлиять на это никак не может. Также рассказал, что раньше глава города мог сдерживать цены, но сейчас порядок изменился.
- Есть антимонопольный комитет, есть правительство Кузбасса, там есть специальная комиссия, - отметил Сергей Кузнецов.