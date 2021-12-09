Глава Новокузнецка прокомментировал рост цен на хлеб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке местный житель сообщил главе города Сергею Кузнецову, что цены на хлеб постоянно поднимаются. Пожилой горожанин рассказал об этом во время прямого эфира передачи «Утро с мэром».

- Хлеб подорожал «Беляевский». Был 24 рубля, сейчас 27, 28, 29 рублей, - заметил новокузнечанин.

Мэр на это ответил, что знает о сложившейся ситуации, но муниципальная власть повлиять на это никак не может. Также рассказал, что раньше глава города мог сдерживать цены, но сейчас порядок изменился.

- Есть антимонопольный комитет, есть правительство Кузбасса, там есть специальная комиссия, - отметил Сергей Кузнецов.