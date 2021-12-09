Сергей Цивилев занял первое место в медиарейтинге губернаторов СФО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам ноября оказался на первой строчке в рейтинге самых цитируемых глав регионов в СФО. Данные предоставлены компанией «Медиология».

Фото: сайт Медиалогия

В СМИ чаще всего имя Сергея Цивилева упоминали в связи с трагедией на шахте «Листвяжная», которая произошла 25 ноября. Глава региона экстренно выехал на место ЧП, он объявил в регионе трехдневный траур, встречался с родственниками погибших и пострадавших шахтеров и спасателей. Также в СМИ широко освещали отставку главы Прокопьевска Вячеслава Старченко за вечеринку в честь своего назначения на пост сразу после трагедии. В ноябре глава Кузбасса Сергей Цивилев призвал дизайнера Артемия Лебедева извиниться за открытку к Хэллоуину с горящим кинотеатром. Также СМИ сообщали, что Цивилев обратился с ежегодным бюджетным посланием к депутатам регионального парламента.

Медиарейтинг губернаторов построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.