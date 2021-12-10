«Скоро поедем»: глава Кемерова показал, как участки дорог в Рудничном районе готовят к открытию

Фото: Instagram / Илья Середюк

На новых участках улиц Институтская и Сосновый бульвар идет уборка снега перед открытием. Об этом поздно вечером в четверг, 9 декабря, сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

Он опубликовал фотографии, на которых видна работа снегоуборочной техники.

- Приступили к уборке снега на новых участках ул.Институтская-ул.Сосновый бульвар. Готовим к запуску движения на завтра, - сказано в сообщении.

Напомним, что в последние дни жители Радуги просят побыстрее открыть участки дорог, так как сейчас по утрам им приходится стоять в огромных пробках.