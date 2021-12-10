За неделю ОРВИ заболели более 33 тысяч кузбассовцев

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе в Кузбассе 33,6 тысяч человек обратились в больницы с жалобами на ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти. Сейчас эпидпорог в Кузбассе превышен на 111,6 %.

Специалисты исследовали клинический материал 243 человек с симптомами ОРВИ. В 101 случае был установлен этиологический фактор. У 70 кузбассовцев был обнаружен вирус гриппа А (H3N2).

В Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться от гриппа. По данным экспертов, необходимо привить минимум 60 % кузбассовцев, чтобы свести к минимуму заболеваемость гриппом в предстоящем сезоне.

По последним данным, в регионе от гриппа привиты 1 164 240 человек.