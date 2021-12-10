Названы территории Кузбасса, где выявили 356 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 356 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 70. В Новокузнецке - 55. В Междуреченске - 31. В Белове - 30. В Ленинске-Кузнецком - 26. В Прокопьевске - 20. В Юрге - 19. В Осинниках - 18. В Анжеро-Судженске - 17. В Промышленновском МО - 13. Девять - в Мысках. Семь - в Полысаеве. Шесть - в Новокузнецком МР. Пять - в Калтане. По четыре - в Тайге, Беловском МО, Гурьевском МО, Ленинск-Кузнецком МО. По три - в Топкинском МО, Яшкинском МО. По два - в Мариинском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По одному - в Кемеровском МО, Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 78 025 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 70 662 выздоровели, 1 615 скончались, 12 815 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.