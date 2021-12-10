В кемеровской школе убрали снег с крыши после вмешательства прокуратуры

В кемеровской школе № 34 убрали снег и сосульки с крыши после вмешательства прокуратуры. Об инциденте сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: прокуратура Кемеровской области

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в школе с кровли свисает снег, и он в людей момент может упасть на детей. Прокуратура Рудничного района заинтересовалась сообщением и провела проверку. Информация подтвердилась.

- В ходе проверки установлено, что с кровли «Средняя общеобразовательная школа № 34» свисают снежные навесы и сосульки, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, посещающих учреждение, - сообщили в ведомстве.

Фото: прокуратура Кемеровской области

Прокурор района внес директору школы представление и потребовал срочно устранить нарушения. В тот же день крышу почистили.