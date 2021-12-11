Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика продолжает ухудшаться.

По данным оперативного штаба, на утро 11 декабря в Кузбассе было выявлено 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на три больше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за официальной столицей Кузбасса - их добавилось 71. Показатели в других территориях такие: Новокузнецк - 60, Междуреченск - 32, Ленинск-Кузнецкий - 29, Юрга - 20, Белово - 19, Осинники - 18, Анжеро-Судженск - 16, Прокопьевск - 14, Мыски и Промышленновский МО - по 13, Калтан - 9, Полысаево и Тайга - по 7, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецикй МР - по 6, Гурьевский МО - 4, Киселевск и Топкинский МО - по 3, Кемеровский МО и Яшкинский МО - по 2, Ижморский МО, Крапивинский МО, Мариинский МО, Юргинский МО и Яйский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 251. Таким образом, в Кузбассе 70913 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки четыре пациента - три мужчины и женщина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - 1961 года рождения, проживавший в Полысаеве. Самая возрастная - жительница Новокузнецка 1934 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1619 человек.

По состоянию на 11 декабря медицинскую помощь продолжают получать в регионе 5852 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12740 человек.