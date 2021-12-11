В Кузбассе с моста слетела машина: двое погибли

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице Мостовой в селе Старопестерево Беловского муниципального района.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Рено Флуенс» не учел погодные условия. В результате во время движения он не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение моста. После этого иномарка опрокинулась в реку Иня. В результате ДТП водитель и его 55-летняя супруга, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, скончались до приезда скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.