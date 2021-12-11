В Кузбассе рецидивист украл детскую коляску

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

И продал ее за пятьсот рублей, хотя ее цена была в шестьдесят раз больше.

В подъезде одного из жилых многоквартирных домов Ленинского района Кемерова семейная пара обнаружила пропажу своей детской коляски, которая была пристегнута к перилам металлическим тросом. По словам потерпевших, обратившихся в дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово, сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний кемеровчанин. Как выяснилось, он перекусил трос принесенным с собой инструментом, после чего скрылся и сдал коляску в ломбард, получив за нее 500 рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, похищенное полицейские изъяли и вернули законным владельцам. Семейная пара поблагодарила оперативников уголовного розыска за профессионализм. А в отношении преступника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.