Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-9°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 декабря 2021 6:34

В Кузбассе продолжают поиск тела последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Ведется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Параллельно идет откачка воды в шахте. Фото: Светличный Вячеслав.

Параллельно идет откачка воды в шахте. Фото: Светличный Вячеслав.

Горноспасатели в Кузбассе продолжают поиск тела последнего погибшего в шахте «Листвяжная». Параллельно идет откачка воды, ведется мониторинг и анализ газовой обстановки в шахте. Об этом сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

- Горноспасатели ВГСЧ МЧС России продолжают повторное обследование горных выработок, - отметили власти.

Кроме того, 12 декабря на 12.00 по местному времени на лечении в стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени.

На амбулаторном лечении находится 81 пациент, из них 34 шахтера и 47 спасателей.