В Кузбассе жители возмущены заснеженными дорогами

Фото: ВКонтаткте/inc_kuzbass.

В Прокопьевске жители сообщили о неочищенных от снега дорогах. Из-за обилия снежных осадков машины влетают в дома. Так, в микрорайоне Ясная поляна на улице Кучина, 5 автомобиль застрял в снегу и не смог самостоятельно выехать. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсети.

- До каких пор это будет длиться дороги не чистят, машины едут и в дома влетают, - отметил автор публикации.

В комментариях прокопчане подтвердили, что на данной территории города, действительно, существует проблема с расчисткой проезжей части.