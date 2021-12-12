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Общество12 декабря 2021 11:05

В Кузбассе жители возмущены заснеженными дорогами

Из-за обилия снежных осадков машины влетают в дома
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: ВКонтаткте/inc_kuzbass.

Фото: ВКонтаткте/inc_kuzbass.

В Прокопьевске жители сообщили о неочищенных от снега дорогах. Из-за обилия снежных осадков машины влетают в дома. Так, в микрорайоне Ясная поляна на улице Кучина, 5 автомобиль застрял в снегу и не смог самостоятельно выехать. Соответствующее видео очевидцы опубликовали в соцсети.

- До каких пор это будет длиться дороги не чистят, машины едут и в дома влетают, - отметил автор публикации.

В комментариях прокопчане подтвердили, что на данной территории города, действительно, существует проблема с расчисткой проезжей части.