В Кузбассе ночью произошло землетрясение магнитудой 2.9

Ночью декабря на юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 2.9. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

Поземные толчки были зарегистрированы в 23:53 в точке с координатами 53.79 широты и 88.18 долготы - это недалеко от Междуреченска. Магнитуда землетрясения составила 2.9 балла, интенсивность в эпицентре – 3.2.

Тип сейсмособытия обозначен в сводке как earthquake, это значит, что оно носило естественный характер.

Напомним, что днем 12 декабря в регионе также был зафиксирован подземный толчок.