В Кузбассе учреждение здравоохранения задолжало по госконтрактам более 11 миллионов рублей.

В Ленинске-Кузнецком учреждение здравоохранения оказалось в миллионных долгах по госконтрактам перед предпринимателями. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства, которое регламентирует оплату исполненных государственных контрактов.

В ведомстве рассказали, что между учреждением здравоохранения и коммерческими организациями были заключены госконтракты на поставку товаров. Несмотря на их исполнение, оплата произведена не была. В результате перед бизнесменами образовалась задолженность в размере более 11 миллионов рублей.

- Прокурор города внес руководителю учреждения представление с требованием о незамедлительном погашении образовавшейся задолженности, - сообщили в областной прокуратуре.

Отмечено, что задолженность перед предпринимателями полностью погашена.