«Мой любимый дедуля»: актриса Кристина Асмус рассказала о смерти близкого родственника из Новокузнецка

Фото: Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус сообщила о смерти своего дедушки из Новокузнецка. Соответствующий пост опубликован в Instagram звезды.

Она сообщила, что дедушка Лев Львович умер от коронавируса и, причем, семья узнала о смерти родственника не от врачей, а от похоронного агентства, которое позвонило рассказать о своих услугах.

- Мой любимый дедуля! Металлург. Он был самым весёлым и артистичным ворчуном, которого я знаю. У него было просто потрясающее чувство юмора. Он обожал Высоцкого и пародировал его так, что в юности я не могла отличить. Он никогда ничего не выбрасывал, даже крышки и дырявые пакеты... мало ли! – написала актриса.

Она рассказала, что в детстве проводила в Новокузнецке каждое лето. С этим местом у нее связан «миллион счастливых воспоминаний». Актриса вспомнила, как ходила в тайгу за грибами и шишками, рыбачила, пробовала доить корову, парилась в «самой лучшей в мире бани» и ездила в коляске мотоцикла.

- Дедуль, жалко, что ты редко носил костюм. Он тебе так шёл! Передай там привет бабушке от всех нас! Мы вас очень сильно любим! Нет дня, чтобы я не думала о вас. Покойся с миром, любимый дедушка… - написала Кристина Асмус.