В Кузбассе мужчина до смерти избил знакомого и уснул на его трупе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мариинский городской суд вынес приговор 22-летнему мужчине, который избил до смерти своего приятеля и лег спать на его трупе. Жителя обвиняли в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть знакомого.

Так, в конце января 2021 года между выпивавшими приятелями случился конфликт, из-за того что знакомый продал сотовый телефон подруги подсудимого. Во время застолья их разняли гости, но когда все разошлись, осужденный избил лежащего на диване приятеля. Нанес ему не менее 12 ударов по лицу и голове, посте чего уснул прямо сидя на нем. В таком состоянии их обнаружил родственник хозяина дома. Он тут же позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Мужчина попытался уйти с места, но его задержали полицейские.

Отмечено, что экспертиза установила, что причиной смерти приятеля явился отек головного мозга, который развился в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Подсудимый признал свою вину частично, пояснил, что не наносил больше ударов после первого конфликта с погибшим. Уточнил, что он выпил алкоголь, уснул и очнулся в отделе полиции. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.