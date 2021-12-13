СК «РСХБ-Страхование» проанализировала обращения аграриев к экспертам

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

АО СК «РСХБ-Страхование» поделилось итогами первого года работы сервиса «Спроси агроэксперта» онлайн-платформу, где любой желающий может задать вопрос о сельском хозяйстве экспертам компании и предоставило статистику запросов.

За время работы сервиса эксперты компании обработали множество обращений, причем наибольшее количество из них были связаны с животноводством - 79% консультаций. . При этом 51% вопросов касался мер по предотвращению заболеваний животных и обеспечению биологической безопасности предприятий, 24% — коммуникации с государственной ветеринарной службой, 5% — работы с документацией.

Наиболее волнующим фермеров вопросом оказалась африканская чума свиней – она фигурировала более чем в 20% обращений. Среди популярных вопросов также были особенности ввоза животных из–за рубежа и возможные причины гибели рыбы. А вот коронавирус попался экспертам АО СК «РСХБ-Страхование» всего один раз: предприниматель из Твери узнавал, можно ли включить болезнь в риски при страховании норок.

Компания уточнила, что формат онлайн–вопросов оказался востребованным у предприятий животноводческой отрасли, поэтому в новом году «Спроси агроэксперта» будет работать в прежнем формате — бесплатные консультации по вопросам создания и развития аграрного бизнеса на сайте для всех желающих.

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