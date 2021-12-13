Кемеровчан удивило скопление уток возле одного из торговых центров

Сегодня в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлено скопление уток рядом с ТЦ «Спутник». Жители города удивились, что птицы оказались так далеко от своего места обитания (реки Искитимки) или вообще не улетели в теплые края.

- Может, я чего не знаю и не понимаю? Но очень жалко уток. Как они там оказались? И что дальше? – написал авто фото.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Пользователи в комментариях предположили, что птицы «сбились с курса» из-за теплой погоды. Другие горожане рассказали, что утки частенько бывают в этом районе, так как прохожие подкармливают их там хлебом.

- С утками всё нормально. Водоемы у нас не замерзают круглый год, жители подкармливают уток, так что им просто нет смысла улетать куда-то на зиму. Да и тяжеловаты они становятся для дальних перелетов, - написал один из комментаторов.

Напомним, что утки уже несколько лет зимуют в реке Искитимка.