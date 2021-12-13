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Общество13 декабря 2021 6:21

В Кузбассе создадут почти две тысячи рабочих мест в неугольной сфере до 2024 года

Объем инвестиций составляет почти 72 миллиарда рублей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Правительство Кузбасса заключило соглашения с угольными компаниями об инвестировании доходов от транспортировки угля на восток в неугольные отрасли экономики. Об этом сообщили в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Всего подписано восемь инвестиционных соглашений с угледобывающими компаниями. Ими предусмотрена реализация 19 инвестпроектов в жилищном строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и других неугольных сферах.

Объем инвестиций составляет почти 72 миллиарда рублей, планируют создать более 1,8 тысячи рабочих мест.