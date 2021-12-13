Власти Кузбасса рассказали, когда в регион поступит вакцина для подростков «Спутник М»

Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Поставка вакцины для подростков «Спутник М» ожидается в Кузбасс к концу декабря. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник на аппаратном совещании.

По его словам, вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет.

- «Спутник М» полностью повторяет вакцину «Спутник V», но дозировка активной субстанции уменьшена в 5 раз, — сказал Алексей Цигельник.

Он отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом стабилизируется. Люди стали меньше обращаться в поликлиники, реже вызывать скорую помощь. Также снижается количество госпитализаций в стационары пациентов с признаками пневмонии и COVID-19. Сейчас для больных коронавирусом развернуто 3593 койки, из них занято 2800. Более 200 коек были возвращены для оказания плановой медпомощи.

По данным на 13 декабря, в регионе вакцинировано 1 069 413 человек.