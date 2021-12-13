В Кемерове построят мост почти за 800 миллионов рублей

На работы уйдет два года. Фото: Госзакупки.

В Кемерове определили подрядчика, который построит автомобильный мост через реку Большая Камышная в Центральном районе. На портале госзакупок указано, что строительством моста займется АО «Кемеровоспецстрой». Подрядчик выполнит работы за 782,2 миллиона рублей.

Так четырехголосный мост возведут в районе строительства культурного кластера. Ширина проезжей части составит 13,5 метров, а протяженность почти 92 метра. Расчетная скорость движения на мосту составит 50 км/ч.

Кроме того, начало моста предполагается от примыкания Советского проспекта к улице Мичурина, а закончится объект примыканием к проспекту Притомскому. Работы начнут выполнять с 1 января 2022 года, а в эксплуатацию введут не позднее 31 декабря 2023 года.