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Общество13 декабря 2021 9:30

В Кемерове организация попала под статью за загрязнение водоема

Сброс сточных вод подтвердился
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове организация попала под статью за загрязнение водоема.

В Кемерове организация попала под статью за загрязнение водоема.

Фото: Аца КОШТЭ

В Кемерове жители массово обратились в полицию. Они рассказали, что в ручей Суховский, который впадает в реку Томь, осуществляется сброс сточных вод. В ГУ МВД по Кузбассу сообщили, сотрудники провели проверку.

В ведомстве рассказали, что сброс загрязняющих веществ подтвердился. В результате был нарушен естественный экологический баланс водоема.

Сотрудники полиции установили организацию-владельца сети ливневых коллекторов. Составили протоколы по статьям «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и «Нарушение правил охраны водных объектов». Владельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей, а также приостановление работ на срок до 90 суток.