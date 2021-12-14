«Не допустить повторения трагедий»: губернатор Кузбасса поручил улучшить меры безопасности на шахтах после аварии на «Листвяжной»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на заседании Госсовета «Энергетика» о повышении уровня безопасности на угледобывающих предприятиях рассказал об окончании поисков на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, и дальнейших планах властей. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Глава Кузбасса отметил, что была развернута масштабная операция для того, чтобы поднять тела погибших на поверхность. Он поблагодарил МЧС, Правительство РФ, правительственные комиссии и прокуратуру за помощь и сотрудничество в работе с последствиями этой аварии.

- Следующий этап — проанализировать ситуацию, чтобы улучшить меры безопасности на шахтах и не допустить повторения таких трагедий, — сказал Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что меры безопасности должны быть сбалансированными: чтобы эффективность угольной отрасли не была снижена, но при этом риски для горняков были минимальными.

В заседании приняли участие помощник президента, секретарь Государственного Совета Игорь Левитин, зампред Правительства РФ Александр Новак, заместитель генерального Прокурора РФ Дмитрий Демешин, руководители и представители профильных ведомств, министерств, прокуратуры, а также самих предприятий.