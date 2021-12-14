Власти Кузбасса прокомментировали жалобы кемеровчан на состояние воздуха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители областного центра жалуются на экологическую ситуацию. Одна из горожанок в соцсетях губернатора Кузбасса рассказала о состоянии воздуха в Кемерове и в Новокузнецке.

- Воздух, которым мы дышим, ничуть не менее вреден и губителен, чем пресловутый ковид… Новокузнецк - просто ядовитая яма! Окна люди не открывают вообще во избежание попадания в квартиру уличного воздуха (случайно была там проездом), - отметила кемеровчанка.

В минприроды Кузбасса ответили, что в данных городах разработаны природоохранные программы по сокращению негативного воздействия на окружающую среду, так в Кемерове она запланирована на период 2022-2024 годов. Отмечено, что предприятия города проведут техническое перевооружение для обеспечения стабильной работы и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Также власти работают над тем, чтобы Кемерово, как ранее Новокузнецк, включили в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология».