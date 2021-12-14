«Вся маршрутка прокурена»: кемеровчане сообщили о нарушающем закон водителе

Житель Кемерова пожаловался на водителя маршрутки, который нарушает закон и курит за рулем. Обращение к властям было опубликовано на платформе «Кузбасс Онлайн».

- Маршрутка 45. Кемерово. 17.40. Мост Терешковой. Водитель курит. Вся маршрутка прокурена. Еще и печки отключены, - написал горожанин.

Представители администрации в ответ сообщили, что отдел контроля УЕЗТУ провел рейд по выявлению водителей-курильщиков по улице Свободы. Подчеркивается, что в целом в этом году на водителей компании «Ариат», которая обслуживает, в том числе маршрут № 45, было оставлено 28 протоколов за курение в салонах.

Кроме того, в сообщении сказано, что специалисты провели с водителем инструктаж о работе отопительной системы в салонах автобусов.