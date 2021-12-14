В МЧС предупредили жителей Кузбасса о сильном похолодании

В ночь с 14 на 15 декабря в Кузбассе ожидается похолодание до -30 градусов. В связи с этим региональное МЧС обратилось к жителям области с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Нужно помнить о мерах пожарной безопасности в быту. Так, в домах с печным, водяным и газовым отоплением жильцам необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Нельзя оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы, перегружать электропроводку. Также не стоит пользоваться кустарными обогревателями - это может привести к пожару.

Автолюбителям рекомендовали быть осторожнее на дорогах. В морозы лучше вообще отказаться от дальних поездок. Если ехать все-таки пришлось, нужно проверить автомобиль, взять в дорогу теплые вещи, минимальный набор инструментов, зарядить телефон.

- Помните, что в морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге. Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, - напомнили в ведомстве.