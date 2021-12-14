В Кузбассе за год закрыли 20 угольных котельных

В Кузбассе в 2021 году было закрыто 20 угольных нерентабельным котельных, на смену им пришли газовые. Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

По его словам, в регионе идет планомерная замена маломощных угольных кочегарок на современные газовые котельные.

- Объекты теплоснабжения, работающие на газе - наиболее оптимальный с точки зрения экономической выгоды и надежности вариант. Важно и то, что они оказывают минимальное воздействие на экологию, - приводит слова Сергея Цивилева телеграм-канал «Цивилев.Live».

Подчеркивается, что современные котельные имеют более высокий КПД. Благодаря автоматическим системам они поддерживают температуру в зависимости от температуры воздуха на улице. Это помогает экономить электроэнергию и снижает потребление топлива.

Кроме того, в этом году в Кузбассе реконструированы 10 котельных, заменены и отремонтированы 98,2 км тепловых и 108,5 км водопроводных сетей.