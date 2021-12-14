Власти Кузбасса пообещали повысить зарплаты работникам культуры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе жительница поинтересовалась в Instagram губернатора, почему повышение заработной платы обошло стороной работников культуры. Отметим, что с 1 декабря в регионе повысили зарплату бюджетникам.

- Все молчат, никаких приказов о повышении окладов нет! Мы и так получаем копейки даже по сравнению со сферой образования, - отметила женщина.

В министерстве культуры сообщили, что постановление, которое предусматривает повышение с 1 декабря 2021 года зарплаты работникам культуры, находится на согласовании в исполнительных органах государственной власти. Также добавили, что аналогичный нормативный правовой акт разрабатывается управлением культуры Кемерова.