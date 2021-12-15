«Села не в тот автобус»: в Кузбассе нашли пропавшую без вести 9-летнюю школьницу

Архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прокопьевске полицейские разыскали пропавшую без вести 9-летнюю школьница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Во вторник, 14 декабря, в отдел полиции «Рудничный» обратились родители девочки. Они сообщили, что ребенок ушел из школы в 14.30 и исчез. В городе были незамедлительно организованы поиски пропавшей.

В результате школьницу нашли инспекторы ГИБДД в одном из кафе, куда она зашла погреться. Оказалось, что девочка села не в тот автобус и заблудилась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках школьницы.